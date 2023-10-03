توتنهام يرغب في التعاقد مع جوتا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعمل توتنهام هوتسبير الإنجليزي على التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال الفترة القليلة المقبلة.

توتنهام يقدم بداية موسم رائعة في 2023 - 2024؛ حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن مانشستر سيتي «المتصدر».

ووفقا لصحيفة «90min»، طلب اليوناني أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للنادي الإنجليزي، التعاقد مع البرتغالي جواو فيليبي «جوتا»، جناح العميد الاتحادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوستيكوجلو، يعلم إمكانات جوتا جيدا؛ خاصة أنه كان المدرب الذي تعاقد معه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتك الأسكتلندي.

وأكدت أن الجناح البرتغالي يناسب جيدا خطة المدير الفني اليوناني، في نادي توتنهام هوتسبير؛ لما يتمتع به من سرعة ومهارة كبيرة على الجناح.

وكشفت الصحيفة أن مسؤولي توتنهام هوتسبير يتابعون وضع جواو فيليبي جيدا مع نادي الاتحاد؛ حيث ينتظرون توصله إلى اتفاق مع إدارة العملاق السعودي لفسخ عقده قبل التوقيع معه رسميا.