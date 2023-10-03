النصر يواصل اجتياح الفرق

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وحقق النصر الفوز في أول جولتين بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركته بالبطولة القارية، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، عقب فوزه في الجولة الأولى أمام مضيفه بيرسبوليس الإيراني (2 - 0).
وحافظ على سلسلة انتصاراته المتتالية في كل المسابقات هذا الموسم، بتحقيق الفوز العاشر (3 في آسيا، و6 في الدوري، وانتصار في كأس الملك).
وسجل فارس نجد سادس فوز على ملعبه أول بارك آسيويا، منذ أعلن استحواذه على الملعب في صيف 2021، مقابل خسارتين وتعادلين.
وواصل، الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، بعد «الرائد، والطائي، والأهلي».
وكان النصر متأخرا في النتيجة أمام دوشنبه بهدف نظيف في الشوط الأول، قبل أن يدرك رونالدو التعادل في الشوط الثاني مع حلول الدقيقة (66)، ثم تكفل البرازيلي أندرسون تاليسكا بثنائية في الدقائق (72 و77)، ليحقق العالمي انتصاره الثاني تواليا في المجموعة الخامسة.
ويتصدر العالمي المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في مستهل مشواره على برسبوليس الإيراني بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه في الجولة الثانية على دوشنبه بثلاثة أهداف دون رد.
ويستعد النصر لاستئناف مشواره من جديد في دوري روشن السعودي، وذلك الجمعة المقبل، عندما يستقبل في ملعب الأول بارك نظيره فريق أبها في الجولة التاسعة من الدوري السعودي، وتنطلق المواجهة في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
أرقام مميزة للنصر بعد المواجهة:
- حقق النصر الفوز في أول جولتين بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركته بالبطولة القارية.
- تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة عقب فوزه في الجولة الأولى أمام مضيفه بيرسبوليس الإيراني (2 - 0).
- حافظ على سلسلة انتصاراته المتتالية في كل المسابقات هذا الموسم، بتحقيق الفوز العاشر (3 في آسيا، و6 في الدوري، وانتصار في كأس الملك).
- سجل فارس نجد سادس فوز على ملعبه أول بارك آسيويا، منذ أعلن استحواذه على الملعب في صيف 2021، مقابل خسارتين وتعادلين.
- واصل الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي.
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