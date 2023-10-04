الدوري الإنجليزي.. بيرنلي يفوز على لوتون تاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين بيرنلي ولوتون تاون، في تمام الساعة الـ 11.30 مساء يوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز بيرنلي على نظيره لوتون تاون بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينيلورث.

سجل هدف بيرنلي الأول، لايلي فوستر في الدقيقة 45+2 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تعادل لوتون تاون، أديبايو في الدقيقة 84 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف بيرنلي الثاني، جاكوب لارسن في الدقيقة 85 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع بيرنلي رصيده لـ 4 نقاط في المركز السابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.