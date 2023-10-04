دوري أبطال أوروبا.. مانشستر يونايتد يسقط أمام جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد جالاتا سراي، في تمام الساعة الـ 11.58 مساء يوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فاز الفريق التركي جالاتا سراي على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

سجل هدف مانشستر يونايتد الأول، هويلند في الدقيقة 17 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تعادل جالاتا سراي، زاها في الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف مانشستر يونايتد الثاني، هويلند في الدقيقة 67 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف جالاتا سراي الثاني، أكتور كوجلو في الدقيقة 71 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف جالاتا سراي الثالث، إيكاردي في الدقيقة 81 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع جالاتا سراي رصيده لـ 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما احتل مانشستر يونايتد المركز الأخير بدون نقاط.