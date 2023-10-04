دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ يتصدر المجموعة الأولى بالفوز على كوبنهاجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد كوبنهاجن، في تمام الساعة الـ 11.58 مساء يوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فاز الفريق الألماني بايرن ميونيخ على نظيره كوبنهاحن بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب كوبنهاحن.

سجل هدف كوبنهاجن الأول، لوكاس لاركر في الدقيقة 55 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف تعادل بايرن ميونيخ، جمال موسيالا في الدقيقة 67 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف بايرن ميونيخ الثاني، ماتياس تيل في الدقيقة 83 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع بايرن ميونيخ رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بينما احتل كوبنهاجن المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.