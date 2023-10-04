أمين اللجنة الأوليمبية: مضاعفة جوائز الرياضيين حلم طالما حلمنا به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية، إن مضاعفة جوائز الرياضيين حلم طالما حلمنا به، كما أن مبلغ المليون جنية لحافز الألعاب الأولمبية وضع سنة 2004 على 3 مراحل وكان إنجاز وقتها وضعها على الدين هلال عندما كان وزيرا للشباب والرياضة .

وأضاف "العريان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون إي"، مساء الثلاثاء، أن بعد ١٩عام مضاعفة الجوائز يعتبر شئ جيد وكل رياضيين مصر فرحين بهذا القرار، مؤكدًا أن كل شئ ارتفع بنفس المعيار سواء بطولات العالم ،إضافة لبطولة أفريقيا.

وأوضح أنه في السابق المكافأة التي كان يحصل عليها الرياضي ١٠ألاف جنيه، ولكن بعد القرار الجديد أصبحت المكافأة كحد أدنى ٥٠ ألف جنيه لغير المؤهلة للأولمبياد، أما البطولات الأولمبية ستتضاعف الجائزة لـ ١٠٠ ألف جنيه حد أدنى للمركز الأول.

وأكد أن الوزارة سمحت بوضع راتب للاعبين في الألعاب الفردية، وهناك حد أقصى مكافأة قيمتها ٢٠٠ ألف ربطها وزير الشباب والرياضة بنتيجة بطولة العالم وبطولة الأولمبياد.