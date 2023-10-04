شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل: إنبى مستعد لمواجهة الأهلى ونسعى للوصول إلى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد إسماعيل، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، إن جميع اللاعبين مستعدون لمواجهة الأهلى في المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وأكد إسماعيل خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنهم يسعون لتحقيق الفوز على الأهلى والوصول إلى نهائي كأس مصر لأول مرة منذ فترة طويلة، فضلاً عن أن هذا الانتصار سيتيح لهم فرصة المشاركة في بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بنسخته الجديدة.

في سياق مختلف، أرسل نادى إنبى خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة صباح اليوم الأحد يستنكر فيه الحديث عن عدم أحقيتهم فى المشاركة ببطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بنسخته الجديدة، مؤكدًا أن مسئولى الجبلاية لا يملكون معيارًا ثابتًا للاختيار، مُستشهدًا ببيان الاتحاد المنشور على موقع الخليج 365.

وانتقد نادى إنبى فى خطابه المرسل إلى اتحاد الكرة حديث مسئولى الجبلاية بأنه المشاركة فى كأس مصر لا تعتمد على ترتيب المراكز، مؤكداً أن هناك خللا فى الاختيارات، خاصة أن المربع الذهبي لكأس مصر عنصر تنافسى مشترك مع بطولة الدورى، على حد وصفهم.

كما نوه إنبى فى خطابه الرسمى إلى تلقيه خطاباً من اتحاد الكرة قبل بداية الموسم يفيد بإيقاف عدد من اللاعبين فى الثانية مساء 13 سبتمبر الماضى، قبل أن يتم تغييره فى السادسة مساء نفس اليوم بذات الرقم الصادر، مؤكداً أنه لم يفتعل المشاكل وتغاضى عن هذا الأمر.