شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الأهلى يضع فتوح على رأس اهتماماته فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي وضع أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخب مصر، على رأس صفقاته المنتظرة في سوق الانتقالات الشتوية، خلال شهر يناير المقبل.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم، على شاشة قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي يضع أحمد فتوح، على رأس التعاقدات التي يرغب في إبرامها بشهر يناير المقبل، لخلافة النجم التونسي علي معلول".

وواصل شوبير في تصريحاته التليفزيونية: "بالفعل حدث حوار بين مقربين من أحمد فتوح، والنادي الأهلي، التي ترى أنه لاعب مميز وإضافة لأي فريق، لكن ضمه يكون طبقًا لظروف التعاقدات، لأنهم سمعوا أرقاما كبيرة جدًا، وهي لا تناسب النادي الأهلي، وتعتبر الأمور بعيدة إلى حد ما".

وأردف: "أحمد يحيى أخطر عبد الواحد السيد أن فتوح لا توجد لديه مشكلة في مناقشة تجديد عقده، لكنه لا يرغب في التسرع بذلك، لأن الأمر سيتم مع انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء".

وأنهى تصريحاته: "أحمد يحيي وكيل أحمد فتوح قد عقد جلسة اليوم مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، في غياب اللاعب، لبدء المفاوضات الخاصة بتجديد عقده، حيث أكد عبد الواحد أن الزمالك متمسك ببقائه، ويرغب في معرفة كافة طلباته للتوصل إلى اتفاق، والتنفيذ بشكل فوري".