شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: تلقيت عروضا كثيرة بعد الرحيل عن الأهلي لكنى اخترت البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أيمن أشرف لاعب فريق الكرة بنادي البنك الأهلي، عن صعوبة المنافسة ببطولة الدوري المصري في الموسم الجاري، موضحا أسعد وأسوأ لحظاته مع الأهلي قبل الرحيل عنه في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال أيمن أشرف في تصريحات تليفزيونية: "صفقات البنك الأهلي مميزة للغاية ونمتلك مزيجا بين الخبرة والشباب، الدوري صعب للغاية ولا توجد مباراة سهلة في ظل تدعيم كل الفرق بصفقات قوية".

وأكمل: "لدينا طموح كبير بأن نفعل شيئا جيدا يليق باسم البنك الأهلي ونخوض كل مباراة على حدة، ووصلت لي عروض كثيرة بعد الرحيل عن الأهلي منها أندية كبيرة وأندية صغيرة لكن في النهاية اخترت البنك الأهلي بعد عقدي جلسة مع أشرف نصار رئيس النادي، ونتعامل مع كيان يسمى البنك الأهلي، وهو قريب بعض الشيء من الأهلي بالنسبة لكيانه".

وواصل لاعب البنك تصريحاته: "نادي الزمالك ناد كبير وجمهوره عظيم، والزمالك بعد النادي الأهلي في مصر بالنسبة لأندية القمة، ولكن كان هناك حديث وكلاء فقط ولكن احترامي أيضا للأهلي جعلني اختار مسار مختلف".

وتابع: "فضلت عدم خسارة جمهور النادي الأهلي مع الاحترام لنادي الزمالك ولكن المفاوضات لم تكن رسمية كان حديث وكلاء فقط، الخسارة من صن داونز بخماسية كانت أسوأ ذكرى لي مع النادي الأهلي، كان يوما سيئا للغاية، ونهائي القرن أمام الزمالك بدوري أبطال إفريقيا، كان أحلى فرحة في حياتي".

وتابع أيمن أشرف: "تحدثت مع كولر 7 مرات والرد في كل مرة يكون مختلفًا ولم يكن الرد مقنعًا بالنسبة لي، لكن هذه المرحلة انتهت والآن أنظر إلى المستقبل، ولم أفكر في الرحيل عن الأهلي مطلقًا ولكن الأحلام لن تتحقق في كل وقت".

وأتم لاعب الأهلي السابق تصريحاته: "محمد عبد المنعم من أفضل المدافعين في مصر، وأتحدث معه باستمرار حول بعض الأمور بشأن مستواه الفني".