شكرا لقرائتكم خبر عن عودة موديست وأكرم توفيق لقائمة الأهلي أمام إنبى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الأهلي لمباراة إنبي اليوم الأربعاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، عودة الفرنسي أنتوني موديست مع ظهور أول لأكرم توفيق منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي، فيما خرج من القائمة رامي ربيعة للإصابة في القدم.

وشهدت القائمة استمرار غياب المغربي رضا سليم لعدم الجاهزية بعد إصابته بكدمة في الركبة، وخروج كريم فؤاد لأسباب فنية.

واختار مارسيل كولر المدير الفني لأهلي 20 لاعبا لمواجهة إنبي في نصف نهائي كأس مصر خلال اللقاء الذى من المقرر أن يقام اليوم.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة إنبي كلا من: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفي مخلوف - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمد الضاوي "كريستو".

فيما يغيب عن الأهلي أمام إنبي كلا من عمرو السولية - محمود متولي - كريم نيدفيد - حمزة علاء - كريم فؤاد - رضا سليم - رامي ربيعة - محمد زعلوك - معتز محمد.