شكرا لقرائتكم خبر عن طلب 7 أضعاف راتبه.. كواليس جلسة عبد الواحد السيد مع فتوح لتجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الكروى الأول، في وجود وكيل أعمال اللاعب، من أجل التحدث عن مصير فتوح وتجديد تعاقده.

وكشف مصدر مطلع أن أحمد فتوح جلس مع عبد الواحد السيد، وأبدى شروطه للتجديد ومنها الحصول على ما يقرب من 7 أضعاف راتبه، ثم غادر الجلسة، وترك وكيل أعماله يكمل الحديث مع مدير الكرة.

وتابع المصدر أن الجلسة لم تؤت ثمارها ولم يتوصل مسئولو الزمالك لأى اتفاق جديد مع فتوح حول تجديد تعاقده.