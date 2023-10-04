دوري أبطال آسيا: الهلال يعود بفوز عريض من ايران

الرياص - اسماء السيد - طهران: عاد الهلال السعودي بفوز عريض من أرض نساجي مادزندران الايراني بثلاثة اهداف نظيفة الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة من مسابقة دوري ابطال آسيا لكرة القدم، في حين حقق العين الاماراتي فوزه الثاني تواليا اثر تغلبه على ضيفه آهال التركماني 4 2 في المجموعة الاولى.

على ملعب "ازادي" في العاصمة الايرانية طهران، عوض الهلال حامل لقب المسابقة اربع مرات (رقم قياسي)، تعثره في الجولة الاولى عندما انتزع تعادلا صعبا 1 1 على ارضه مع نافباخور الاوزبكي الذي يشارك في البطولة القارية للمرة الاولى.

ومن خلال هذا الفوز الذي تحقق بعد يوم من إلغاء لقاء الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني في المجموعة الثالثة بسبب وجود تمثال للجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتله الاميركيون في العراق عام 2020، على مشارف الملعب، نجح الهلال في التساوي مع نافباخور الفائز بدوره على مومباي سيتي الهندي بثلاثية نظيفة ايضاً في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما.

سيطرة الهلال

وسيطر الهلال على معظم مجريات الشوط الأول، وكان قريباً من التسجيل لولا تألق الحارس محمد رشيد مظاهري الذي تصدى لكرة الصربي الكسندر ميتروفيتش (12)، لكنه وقف عاجزا امام رأسية الاخير الذي تلقى كرة متقنة من الجناح الايمن عن طريق محمد البريك واودعها في الشباك (18).

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الهلال سلمان الفرج ولاعب نساجي أمير هوشمند (38).

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال أفضليته ولاحت له فرصة لإضافة هدف ثان لكن كرة البرازيلي ميشايل ديلغادو تصدى لها محمد مظهري (54).

ومن هجمة منسقة، عزز الهلال تقدمه بهدف ثان عندما تلقى البرازيلي نيمار كرة امامية، فدخل منطقة الجزاء وسددها زاحفة بيسراه بعيدا عن متناول الحارس الايراني، مسجلا باكورة اهدافه في المسابقة الاسيوية الاهم (58).

وناب القائم عن مظهري وتصدى لكرة نيمار قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (62).

وتهيأت فرصة لنساجي لتقليص الفارق لكن كرة إسماعيل بابايي ارتطمت بالعارضة قبل ان ينهى الدفاع خطورتها (70).

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف الهلال هدفه الثالث عندما صوب ناصر الدوسري كرة قوية غيّر اتجاهها صالح الشهري لتسكن شباك مظهري.

وفي المباراة الثانية، سجل لنافباخور بفضل جامشيد إسكندروف (52) وجاسور ياخشيباييف (58) ودونيور عبدالمانوبوف (88).

وتقام الجولة الثالثة في 23 الحالي حيث يلتقي نافباخور مع نساجي مازندران، والهلال مع مومباي سيتي.

العلامة الكاملة للعين

وانفرد العين الاماراتي بصدارة المجموعة الأولى وفك شراكته مع ضيفه آهال التركماني بعد فوزه عليه 4 2 في استاد هزاع بن زايد.

وسجل البرازيلي اريك دو مينيزيس (4) والمغربي سفيان رحيمي (32) والتوغولي لابا كودجو (41) والعاجي كوامي اوتون اهداف العين، والمان تاغييف (58) ودايانش ميريدوف (85) هدفي آهال.

ورفع بطل 2005 ووصيف 2005 و2016 رصيده الى 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لآهال .

عروض قوية

وتابع العين عروضه القوية في البطولة التي عاد اليها بعد غياب في آخر نسختين، بعدما كان فاز على باختاكور الأوزبكي 3 صفر في طشقند.

ولم يجد صاحب الارض صعوبة تذكر في تحقيق فوزه الثامن تواليا هذا الموسم في كافة المسابقات، وبدأ بالتسجيل مبكرا بعدما اخطأ رستم اهالييف حارس مرمى آهال في التعامل مع عرضية بندر الاحبابي، لتصل الكرة الى المدافع المتقدم مينيزيس الذي سددها قوية في الشباك (4).

واضاف رحيمي الثاني بعد مروره ببراعة عن المدافع شهرات سويونوف ليواجه الحارس اهالييف الذي تصدى لتسديدته، لكن الكرة عادت الى المهاجم المغربي فأسكنها برأسه في المرمى (32).

وتألق رحيمي مجددا بعدما مرر كرة جاهزة الى كودجو لم يجد صعوبة في ايداعها الشباك (41)، مسجلا هدفه الثالث في البطولة بعد ثنائية في باختاكور.

وقلص آهال الفارق بعدما اخطأ يحيى نادر في التمرير ليخطفها البديل ميليس دينييف ومنه الى تاغييف الذي سددها في المرمى (58).

لكن العين سجل الرابع عبر اوتون مستفيدا من ركنية (70)، قبل ان يتلقى الهدف الثاني من ضيفه سجله البديل ميريدوف بعدما تابع تسديدة زميله سالم اوماروف المرتدة من الحارس خالد عيسى (85).

وفي المجموعة ذاتها، حقق الفيحاء السعودي باكورة انتصاراته في البطولة القارية بتغلبه على ضيفه باختاكور 2 صفر.

سجل هدفي الفيحاء اللاعب المغربي عبد الحميد صابيري (11 و70)، ليرفع الفيحاء رصيده إلى ثلاث نقاط بعد مرور جولتين من دور المجموعات ويحتل وصافة المجموعة الأولى، خلف العين المتصدر بالعلامة الكاملة.

تقدم الفيحاء بهدف صابيري الذي استلم الكرة بعد تمريرة من زميله البرازيلي ريكاردو ريلر، ليسددها قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء في الشباك.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، حاول الفريق الاوزبكي العودة إلى المباراة، مجريًا عدة تبديلات لكنها لم تنفع.

وحسم الفيحاء النتيجة بشكل كبير عندما اضاف صابيري الهدف الثاني بعدما استلم كرة من النيجيري أنتوني نواكايمي بين المدافعين، ليمر بمهارة رائعة من الحارس الأوزبكي ويسكن الكرة في المرمى.