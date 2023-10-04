الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفعال

تلقى مدرب أجنبي في دوري أدنوك للمحترفين، تحذيرات شديدة من شركة كرة القدم، بضرورة التزام الهدوء وعدم الانفعال المتكرر على مقاعد البدلاء، حتى لا تُؤثر عصبيته في حالة اللاعبين داخل أرضية الملعب وهو ما وعد المدرب بتنفيذه مستقبلاً.

راتب

كشف لاعب صاعد في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه، أن إدارة النادي قررت زيادة راتبه الشهري بعدما انتظر هذا القرار لفترة طويلة، وذلك تحفيزاً له على تطور مستواه، علماً أن هذا اللاعب كان بصدد الانتقال أخيراً إلى نادٍ منافس، لكن مدرب الفريق أصر على بقائه مع الفريق.

مفاجأة

تابع مدرب سابق لأكثر من نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين مباراة في الجولة الرابعة من المسابقة، وغادر الملعب قبل نهايتها حتى لا يتم التركيز على وجوده في الملعب، بعدما تلقى عرضين للعودة للتدريب في الدوري في مفاجأة غير متوقعة، رغم أنه تلقى انتقادات عدة خلال تجربته الماضية في الإمارات.