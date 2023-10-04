الامارات | رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في سبتمبر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر سبتمبر، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب. ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب: فيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، سفيان رحيمي (العين)، أليخاندرو بوزويلو (الجزيرة)، هاريس سيفيروفيتش (الوصل)، نيسكينز كيبانو (الجزيرة).

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى فيتواجد: حسن حمزة من شباب الأهلي، فهد الظنحاني (بني ياس)، سهيل عبدالله (الإمارات).

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب: فرانك دي بور (الجزيرة)، ألفريد شرودر (العين)، ماركو نيكوليتش (شباب الأهلي).