الامارات | رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في سبتمبر»

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في سبتمبر» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر سبتمبر، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب. ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب: فيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، سفيان رحيمي (العين)، أليخاندرو بوزويلو (الجزيرة)، هاريس سيفيروفيتش (الوصل)، نيسكينز كيبانو (الجزيرة).
أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى فيتواجد: حسن حمزة من شباب الأهلي، فهد الظنحاني (بني ياس)، سهيل عبدالله (الإمارات).
ويتنافس على جائزة أفضل مدرب: فرانك دي بور (الجزيرة)، ألفريد شرودر (العين)، ماركو نيكوليتش (شباب الأهلي).
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