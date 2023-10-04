الامارات | الجماهير على موعد مع «الأساطير» في يوم الاحتفاء بمشجعي «NBA»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، أمس، أن النجم العالمي تي باين، الفنان والمنتج ومؤلف الأغاني الفائز بجائزة «غرامي» ست مرات، سيقدم عرضاً مميزاً خلال النسخة الأولى من فعالية «يوم الاحتفاء بمشجعي (NBA) في أبوظبي التي تنطلق الساعة 4:30 من مساء يوم الجمعة المقبل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، مسلطة الضوء على الشعبية الواسعة لكرة السلة وثقافتها، إلى جانب برامج الرابطة ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتشهد الفعالية أيضاً مشاركة النجمين: إيه جي مكلين، المغني الأميركي الشهير وأحد أعضاء فرقة «باك ستريت بويز»، ومايكل بي جوردان، الممثل والمنتج الأميركي.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان، أمس، إن منطقة مشجعي «NBA» ستعود إلى منارة السعديات اعتباراً من الغد بمشاركة العديد من أساطير السلة، بمن فيهم كريم عبدالجبار وراي ألين وغاري بايتون وتيم هارداواي سينيور.