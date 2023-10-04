الامارات | 9 خيول تطارد كأس الوثبة في تولوز.. أبرزها «متباهي عذبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار تولوز الفرنسي، اليوم، فعاليات كأس الوثبة «ستاليونز بري نيدجاري»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، والبالغ جائزته 16 ألف يورو، برعاية النسخة الـ15 لـ«مهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».

ويجتذب السباق لمسافة 2100 متر، تسعة خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لإنجاز اللقب، يتصدرها «متباهي عذبة»، لمزرعة عذبة، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، الذي سبق له تحقيق الفوز، كما جاء في المركز الثالث في سباق الفئة الثالثة.

وينافس على اللقب أيضاً «المادورا» لضافي المري، بإشراف شارل جوردين، وقيادة فابريس فيرون، و«جيد دو كروات» لجاكو فرانسيس بوديت، بإشراف إيريك ديلوفا، وقيادة مارلين ماير، و«غافار دو بروجريه» لعون العيدروس، بإشراف كي بليسون، وقيادة هوجو مويسان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.