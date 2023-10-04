الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد - فينورد روتردام 20:45
لايبزيج - مانشستر سيتي 23:00
بورتو - برشلونة 23:00
بوروسيا دورتموند - ميلان 23:00
نيوكاسل - باريس سان جيرمان 23:00
الدوري المغربي
الوداد الرياضي - نهضة الزمامرة 21:15
الجيش الملكي - نهضة بركان 23:30
كأس مصر
الأهلي - إنبي 20:00
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