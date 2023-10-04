اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أتلتيكو مدريد - فينورد روتردام 20:45

لايبزيج - مانشستر سيتي 23:00

بورتو - 23:00

بوروسيا دورتموند - ميلان 23:00

نيوكاسل - باريس سان جيرمان 23:00

الدوري المغربي

الوداد الرياضي - نهضة الزمامرة 21:15

الجيش الملكي - نهضة بركان 23:30

كأس مصر

الأهلي - إنبي 20:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا