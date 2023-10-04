الامارات | مانشستر سيتي يستعرض كؤوس «الثلاثية التاريخية» أمام جماهيره في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إتاحة الفرصة لجماهيره في الإمارات للاطلاع على كؤوس «الثلاثية التاريخية»، التي حققها الموسم الماضي، ولقاء نجم الفريق السابق جوليون ليسكوت، خلال فعالية تستضيفها أبوظبي من الخامس إلى الثامن من أكتوبر الجاري.

كان مانشستر سيتي قد حقق الثلاثية (الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا) الموسم الماضي، للمرة الأولى في تاريخه.

وذكر بيان صحافي: «يتضمن جدول زيارة كؤوس الثلاثية التاريخية تنظيم فعالية عائلية مجانية لمتابعة اللقاء الكروي الذي يجمع نادي مانشستر سيتي مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأحد المقبل».

وتنطلق أنشطة الفعالية العائلية عند الساعة 5:30 عصراً في متحف اللوفر أبوظبي، حيث يمكن لجمهور السيتي في الدولة التقاط الصور التذكارية مع الكؤوس ولقاء أسطورة النادي جوليون ليسكوت، فيما تشهد الفعاليات تنظيم مسابقات تتيح للمشجعين الفوز بجوائز مميزة من النادي، بالإضافة إلى عروض ترفيهية والعديد من الأنشطة العائلية، بالإضافة إلى حضور تميمتَي النادي الرسميتين «مونشستر» و«مون بيم».

وعبر أسطورة السيتي جوليون ليسكوت عن سعادته بالعودة إلى الدولة بعد رحلات سابقة مع النادي، وعلق حول ذلك: «يسعدني على الدوام لقاء جمهور النادي الكبير في دولة الإمارات.. وفرصة استعراض وتقديم الكؤوس الأربعة لجمهورنا الشغوف بكرة القدم أمر في غاية الروعة».