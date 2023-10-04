الامارات | سلطان القاسمي يكافئ أندية الشارقة بـ 30 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف 30 مليون درهم مكافأة لأندية إمارة الشارقة، تقديراً لعطاء فرقها، وتحفيز لاعبيها لمواصلة تحقيق الألقاب والبطولات محلياً ودولياً.

وشملت المكرمة، التي أُعلن عنها عبر برنامج «الخط المباشر» على إذاعة وتلفزيون الشارقة، 18 نادياً بالإمارة الباسمة حققت الألقاب والبطولات في الموسم الماضي وهي: نادي الشارقة الرياضي وشركة الشارقة لكرة القدم، نادي البطائح، نادي الثقة للمعاقين، نادي دبا الحصن، نادي مليحة، نادي خورفكان، نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، نادي الشارقة للشطرنج للفتيات، نادي اتحاد كلباء، وشركة اتحاد كلباء لكرة القدم، نادي الذيد، نادي الحمرية، نادي خورفكان للمعاقين، نادي المدام، نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

من جهته، وجه رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على المكرمة السخية الجديدة، وقال في بيان أمس: «إن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا دعم سموه اللامحدود لأندية الإمارة ورعايته لأبنائه الرياضيين دائماً».

وأضاف: «المكرمة حافز كبير لأندية الشارقة كي تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يقابل هذا الدعم السخي وذاك الاهتمام الكبير الذي تحظى به من سموه».