الامارات | لاعب الوحدة البلوشي يُجري عملية الرباط الصليبي في برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوجه في الأسبوع المقبل لاعب نادي الوحدة عبدالعزيز البلوشي إلى مدينة برشلونة الإسبانية، لإجراء جراحة في الرباط الصليبي في أعقاب الإصابة التي تعرض لها في مباراة شباب الأهلي بالجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وغادر على إثرها ملعب المباراة عند الدقيقة (45+2). وكانت الفحوص الطبية التي خضع لها البلوشي، عقب خروجه مباشرة من ملعب المباراة، أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، لينتهي موسم اللاعب رسمياً مع «أصحاب السعادة».

ويعد عبدالعزيز البلوشي ثالث لاعب في دوري أدنوك للمحترفين يتعرض لقطع في الرباط الصليبي بعد قائدي الشارقة وشباب الأهلي شاهين عبدالله وماجد ناصر.

من ناحية أخرى عقد مجلس إدارة نادي الوحدة اجتماعاً برئاسة علي المزروعي، وحضره نائب رئيس مجلس إدارة النادي حمد الدرمكي، ورئيس شركة كرة القدم في النادي عضو مجلس الإدارة راشد الزعابي، والعضو المنتدب للنادي والمجموعة خالد الهنائي، وعضوا مجلس الإدارة فارس المزروعي وسعيد البلوشي، ومستشار مجلس إدارة النادي الدكتور عصام محمد علي.

وذكر نادي الوحدة في بيان له عبر صفحته الرسمية في منصة «إكس»، أن الاجتماع استعرض نتائج خطة عمل الموسم الرياضي الحالي، ومناقشة الموازنة المالية للنادي للسنة المقبلة 2024.

كما استعرض المجلس المخططات الجديدة للتوسعة التجارية والاستثمارية في محيط استاد آل نهيان.