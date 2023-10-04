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الامارات | فريق الإمارات القابضة لدرّاجات السيدات يستعرض نتائج أولى برامجه

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق الإمارات القابضة للدرّاجات الهوائية للسيدات عن نتائج أول مبادرة له تابعة لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي أطلقه في 2022، في إطار استراتيجيته الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إذ شاركت المنتسبات في جلسات وورش عمل تغطي موضوعات مختلفة، مثل تغيير التروس، والتمرين على التحكّم السليم بالدرّاجة الهوائية، وتحديد موقعها على المسارات، وتحليل الطقس، والتغذية.

ويتكون البرنامج من دورة تأسيسية مدتها 12 أسبوعاً، ودورة رياضية متقدمة مدتها ثمانية أسابيع، بقيادة مدربين ومختصّين في الأداء الرياضي من فريق الإمارات القابضة للدرّاجات الهوائية. وتُعدّ المبادرة الأولى من نوعها للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي يطلقها الفريق في الدولة، والتي دشنها بالتعاون مع راعيه الرسمي، شركة «القابضة»، وتركز على تعزيز صحة المرأة ولياقتها، من خلال ممارسة ركوب الدرّاجات، وتشجيع الموظفات على ممارستها. ويسعى البرنامج إلى تعزيز صحة المرأة ورفاهيتها، من خلال الاستفادة من موارد الفريق الواسعة وخبراته وشراكاته الاستراتيجية، ولهذا كرّس فريق الإمارات القابضة للدرّاجات الهوائية جهوده لتمكين الموظفات المبتدئات اللاتي ينتسبن للبرنامج ودعمهن للاستفادة القصوى من إمكاناتهن، وفتح المجال أمامهن لاحتراف هذه ، تمهيداً لتأسيس فريق «موظفات القابضة لركوب الدرّاجات».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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