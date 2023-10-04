الامارات | صفية الصايغ تنهي «طريق الآسياد» في المركز التاسع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت لاعبة منتخب الدراجات صفية الصايغ منافسات سباق الفردي للسيدات بمسابقة الطريق ضد الساعة لمسافة 18 كيلومتراً في المركز التاسع بزمن قدره 27:09.89 دقيقة، وذلك ضمن منافسات النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية حتى الثامن من أكتوبر المقبل بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية.

وتوجت أولغا زابيلينسكايا من المنتخب الأوزبكي بالميدالية الذهبية بزمن قدره 24:35.99 دقيقة، فيما نالت اليابانية يونامين إيري الميدالية الفضية بزمن 25:35.59 دقيقة، وفازت الكازخستانية ريناتا سلطانوفا بالميدالية البرونزية بزمن 25:36.10 دقيقة.

وأعربت لاعبة المنتخب الوطني صفية الصايغ عن رضاها بالمستوى الذي ظهرت عليه في منافسات سباق الفردي للسيدات بمسابقة الطريق ضد الساعة لمسافة 18 كيلومتراً بدورة الألعاب الآسيوية، إذ تمكنت من حصد نقاط إضافية تعزز حظوظها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقالت الصايغ: «أنهيت مشاركتي في أول سباق في الألعاب الآسيوية وأنا فخورة بنفسي وبأدائي، ونحن كأبناء زايد لا نرضى إلا نكون في المراكز الأولى، لقد كان أدائي في هذا السباق الأفضل على الصعيد الشخصي».

وأوضحت الصايغ أن «المنافسة في السباق كانت على أشدها نظراً لمشاركة بطلات أولمبيات».

وختمت بأنها حققت الهدف المطلوب وهو حصد نقاط إضافية تعزز فرصة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

نتائج المنتخبات

■ خسر منتخب الشطرنج في منافسات الجولة الخامسة من منتخب تايلاند بمسابقة الفرق بنتيجة (2.5–1.5).

■ يخوض ثنائي منتخب الدراجات الهوائية صفية الصايغ وزهرة حسين اليوم سباق الطريق للسيدات لمسافة 140 كيلومتراً.

■ أنهت خيول الفرسان الأربعة مرحلة الفحص البيطري بنجاح كما خاضت الخيول مرحلة الإعداد على ميدان المنافسات الرئيس التي بلغت مدتها 60 ثانية لكل خيل.

■ يستهل منتخب الفروسية اليوم منافسات الجولة الأولى من قفز الحواجز بمسابقتي الفردي والفرق بمشاركة الرباعي محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي.