الامارات | كوزمين: الشارقة بحاجة إلى زيادة التفاهم بين جميع اللاعبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه أمام الفيصلي الأردني، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم، واصفاً الفوز في المباراة بهدف نظيف بـ«النتيجة الخطرة نوعاً ما»، لأن من الممكن أن يدفع الفريق الثمن في حال حدث أي خطأ في المباراة، مؤكداً أن المباراة كانت صعبة، وأنه كان يتوقع ذلك أمام فريق مثل الفيصلي يتميز لاعبوه بالطول والدفاع الجيد، مشيراً إلى أن مباراة الفيصلي تعد ثاني مباراة بعد مباراة العين في الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين يخوضها بعض لاعبي الفريق مع بعضهم بعضاً مثل البرازيلي كايو لوكاس والمالي موسى ماريغا والتونسي فراس بالعربي، لذلك فإنه في بعض الأحيان يظهر عدم الانسجام بين بعض لاعبي الفريق، لافتاً إلى أن تدريبات اللاعبين مع بعضهم لم تتجاوز الـ10 تدريبات، مشيراً إلى حاجة الفريق لزيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

وأضاف كوزمين خلال مؤتمر صحافي «أهدرنا فرصاً، لكنني سعيد بالفوز الذي جاء في وقت جيد، ويجب علينا الاستمرار وإكمال الطريق بصورة إيجابية».

وأثنى مدرب الشارقة على الأدوار التي قام بها لاعب الفريق ماجد سرور خلال مباراة الفيصلي، وأنه أدى مهامه بطريقة أكثر من جيدة، واصفاً إياه بأنه لاعب لديه تنوع في اللعب.

معلي: فارق الإمكانات رجّح كفة الشارقة

وصف المدرب العام لفريق الفيصلي الأردني وسيم معلي مباراة فريقه أمام الشارقة بأنها كانت صعبة، وأن فارق الإمكانات بين الفريقين رجح كفة الشارقة، مشيراً إلى أن الشارقة فريق لديه مستوى عال ولديه خمسة لاعبين أجانب على أعلى مستوى فني، مؤكداً أنه كان يتمنى وجود لاعب مثل موسى ماريغا في صفوف فريقه، ووصف ماريغا بأنه «بلدوزر» كونه من كرة واحدة حسم المباراة لمصلحة الشارقة. وأثنى معلي على لاعبي الفيصلي، مشيراً إلى أنهم قدموا مباراة كبيرة، وبذلوا جهداً كبيراً، مقدماً الشكر إلى جمهور الفيصلي لحضوره الكبير في المدرجات.