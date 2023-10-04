الامارات | بوعصيبة: إنجاز المنصوري يكتب تاريخاً جديداً للدرّاجات الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات، منصور بوعصيبة، أن «إنجاز أحمد المنصوري، الذي حققه في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في الصين، يكتب تاريخاً جديداً لدرّاجات الإمارات على المستوى الآسيوي، بعد الفوز بالبرونزية التي تُعدّ أول ميدالية ملوّنة إماراتية وعربية في بطولات المضمار بتاريخ الدورة».

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «ما تحقق فخر لكل إماراتي، ابن الإمارات أحمد المنصوري أكد أنه ليس هناك مستحيل، بالمنافسة مع أبطال آسيا والعالم، وتحقيق ميدالية تاريخية جاءت بعد تخطيط وتعب كبيرين للدرّاج والمنتخب عموماً، والميدالية الملوّنة هي إنجاز لهذا الجيل الرائع ونجوم المنتخب الذين يتدرّبون معاً منذ نحو ثمانية أشهر في بطولات وفترات إعداد داخلية وخارجية».

وأضاف: «أشكر كل من أسهم في هذا الإنجاز، الذي يعتبر بداية وليس نهاية لطموح مجلس الإدارة واللاعبين وكل المؤسسات التي صنعت هذا الإنجاز الكبير، ولايزال الطريق في أوله والصعود إلى أولمبياد باريس هو هدف جديد وطموح لأحمد المنصوري الدرّاج المتألق».

وعن مشوار المنصوري حتى وصل إلى هذا الإنجاز، قال بوعصيبة: «بدأ المشوار قبل شهر رمضان ومعسكر خارجي في إسبانيا ثلاثة أشهر، ثم المشاركة في كأس آسيا للمضمار والبطولة الآسيوية، ومعسكر إيطالي استمر شهرين، ثم طواف صلالة، قدم المنتخب كل ما يستطيع تقديمه حتى كانت النتائج خير دليل على التخطيط السليم».

وأكد بوعصيبة أن «ميدالية المنصوري التاريخية تُضاف إلى ميدالية عبدالله جاسم الآسيوية في الطريق تحت 23 سنة، التي حققتها الإمارات للمرة الأولى، ما يؤكد أن طموح الإمارات الآن هو المنافسة بقوة في البطولات الإقليمية والعالمية».

وتوجه بوعصيبة بالشكر إلى قائد المنتخب، يوسف ميرزا، وأعضاء البعثة، على ما قدموه من مجهود كبير طوال الفترة الماضية، والتي كانت نتيجتها هذا الإنجاز الكبير والرائع.

بوعصيبة:

• ابن الإمارات أحمد المنصوري أكد أنه ليس هناك مستحيل.

• الميدالية التاريخية جاءت بعد تخطيط وتعب كبيرين للدرّاج والمنتخب.