الامارات | 6 مشاهد مثيرة في الجولة الـرابعة لدوري المحترفين.. أبرزها أهداف عجمان الصديقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدت الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي اختتمت يوم الأحد الماضي، الأنظار بأحداثها التي بلغت حد الإثارة، مع توالي ظاهرة إقالة المدربين، التي طالت في تلك الجولة مدرب عجمان، البرازيلي كايو زاناردي، وتراجع الوصل عن مقارعة العين وشباب الأهلي على صدارة الترتيب العام لجدول المسابقة، والبطاقات الحمراء التي ظهرت في الملاعب، والأهداف من نيران صديقة، والخصام المتكرر لبعض الأندية في تحقيق الفوز على ملاعبها، واستمرار غياب الهداف التاريخي للدوري الإماراتي، علي مبخوت عن التسجيل للجولة الثانية على التوالي.

وترصد «الإمارات اليوم»، تفصيلاً لأبرز ستة مشاهد غلبت على الجولة الرابعة.

1- مقصلة المدربين

طالت مقصلة المدربين نادي عجمان الذي استغنى عن خدمات المدرب البرازيلي كايو زاناردي، على خلفية الخسارة من اتحاد كلباء على ملعبه وبين جماهيره 3-5، وفشله في تحقيق أي انتصار لـ«البرتقالي» منذ انطلاق المسابقة، ليصبح بذلك رابع مدرب يرحل عن دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن سبقه مدربو خورفكان والإمارات وحتا، عقب الجولة الثالثة.

2- تراجع الوصل

لم يستطع الوصل أن يواصل مزاحمته العين وشباب الأهلي في المنافسة على صدارة الدوري، بعد أن فرط في فوز كان في المتناول أمام خورفكان، فتعادل معه 3-3، بعد أن كان متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، ولم يستفد كذلك من النقص العددي في صفوف خورفكان، الذي أكمل اللقاء بتسعة لاعبين، ليفقد الوصل نقطتين مهمتين، ويبتعد عن صراع المقدمة ليحتل المركز الثالث.

3- خصام الأرض

واصلت ثلاثة أندية فشلها للجولة الثانية على التوالي، في تحقيق أي انتصار على ملعبها، وكان أكبر الخاسرين على ملعبه هو الشارقة، الذي واصل السقوط أمام العين، بعد أن كان قد خسر في الجولة الثانية على ملعبه من الوصل 1-3، وهو الأمر ذاته الذي تحقق مع عجمان الذي خسر أمام كلباء 3-5، بعد أن خسر سابقاً من شباب الأهلي صفر-3، وحتا الذي سقط على ملعبه أمام النصر بالخسارة صفر-3، بعد أن كان قد خسر سابقاً من العين صفر-2.

4- غياب مبخوت

غاب هداف نادي الجزيرة، الدولي، علي مبخوت، للجولة الثانية على التوالي عن زيارة شباك منافسه، بعد أن عجز عن تسجيل أي هدف خلال فوز فريقه على اتحاد كلباء برباعية نظيفة في الجولة الثالثة، وكرر الأمر ذاته في مباراة فريقه بالجولة الرابعة أمام البطائح التي فاز فيها فخر أبوظبي 3-1، ليبتعد مبخوت عن قائمة الهدافين التي يتصدرها مهاجم العين لابا كودجو، ومهاجم عجمان وليد أزارو، ومهاجم الوصل، سيفيروفيتش، ولكل منهم أربعة أهداف.

5- حالات الطرد

شهدت الجولة الرابعة أكبر عدد من إشهار البطاقات الحمراء منذ انطلاق المسابقة (أربع بطاقات) كان أكثرها من نصيب خورفكان الذي تلقى بطاقتين صفراوين، كانتا من نصيب عبدالله عبدولاييف، ومسعود سليمان، ولكن الفريق نجح في الخروج بنقطة ذهبية أمام الوصل بالتعادل معه 3-3، كما طُرد لاعب حتا، حمدان عبدالرحمن عند الدقيقة 45 في مباراة فريقه ضد النصر، ونال لاعب البطائح، باولينهو دوس سانتوس بطاقة حمراء مع الدقيقة 90+3 في مباراة فريقه ضد الجزيرة.

6- أهداف من نيران صديقة

واصل لاعبو عجمان تسجيل الأهداف في شباك فريقهم، وهي المرة الرابعة هذا الموسم، حينما سجل لاعب البرتقالي، المغربي عصام فائز، الهدف الأول في شباك فريقه، وهو الهدف الذي افتتح به اتحاد كلباء خماسيته الشهيرة في مرمى عجمان، إذ تعد تلك الحالة هي الرابعة التي يُسجل فيها البرتقالي أهدافاً في مرماه، بعد أن سجل مدافعه التونسي نادر الغندري هدفين في مرماه خلال مباراة شباب الأهلي، وسجل عبدالرحمن ركان هدفاً في مرماه خلال مباراة العين.