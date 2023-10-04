الامارات | 16 بطلاً بمنتخب الجوجيتسو يطمحون إلى صعود منصّة «الآسياد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخضع المنتخب الوطني للجوجيتسو، اليوم، لإجراءات الوزن الرسمية في صالة القرية الأولمبية، بمدينة هانغتشو في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الصين، لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على بطاقة المشاركة الرسمية، في أكبر حدث آسيوي أولمبي.

ومن المنتظر أن يشارك المنتخب الوطني للرجال بثمانية لاعبين هم: خالد الشحي وخالد البلوشي في وزن 62 كغم، ومحمد السويدي وسلطان جبر في وزن 69 كغم، وفراج العولقي ومهدي العولقي في وزن 77 كغم، وسعيد القبيسي وفيصل الكتبي في وزن 85 كغم.

بينما يضم منتخب السيدات ثماني لاعبات أيضا هن: بلقيس الهاشمي وحمدة الشكيلي في وزن 48 كغم، وحصة الشامسي وشمسة العامري في وزن 52 كغم، وهيا الجهوري وأسماء الحوسني في وزن 57 كغم، إضافة إلى شما الكلباني ومهرة محفوظ في وزن 63 كغم.

وزار سفير الدولة لدى الصين، حسين بن إبراهيم الحمادي، صباح أمس، منتخب الجوجيتسو الذي سيشارك في البطولة برعاية شركة «مبادلة للاستثمار».

من جهته، قال نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو رئيس البعثة، محمد الظاهري: «رأينا التصميم والعزيمة في عيون أبناء الإمارات، ودون شك نتوقع منافسة قوية في البطولة، لاسيما في ظل مشاركة المصنفين الأوائل في القارة الآسيوية بمختلف الأوزان»