شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وإنبى اليوم الأربعاء 4 / 10 / 2023 بدوري نايل والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مساء اليوم الأربعاء مع نظيره انبى فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر، حيث يأمل المارد الأحمر فى الصعود لنهائى البطولة ضمن خطة التتويج باللقب، بعد تتويجه بالدوري وكأس مصر والسوبر ودوري أبطال أفريقيا فى الموسم الماضى،قبل أن يخسر السوبر الإفريقي من اتحاد العاصمة الجزائري فى بداية الموسم الجاري.

بينما يفتش إنبي في العودة من جديد لمنصات التتويج عبر بوابة كأس مصر، والفوز على الأهلي وتحقيق المفاجأة، حيث تعد بطولة الكأس هي بطولة المفاجأت وليس لها كبير على الإطلاق.

موعد مباراة الأهلى وإنبى بكأس مصر

يستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء على استاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى بكأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلى بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر

وتوّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022، بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر، والتى أدارها الحكم الدولى أمين عمر، ويُدين الأهلى بهذا الفوز لرائعة حمدى فتحى التى سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتى لفريق بيراميدز فى الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلى بعدها بدقيقتين، قبل أن يُضيف حمدى فتحى الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافى الأول.