شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المباراة المقبلة لـ ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني الفوز في قمة مثيرة على مضيفه الفريق الأول الكروي بنادي نابولي الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بهذا الفوز لرصيده النقطة السادسة في صدارة المجموعة الثانية، بينما تراجع نابولي للمركز الثاني برصيد 3 نقاط.

المباراة المقبلة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا مع مضيفه الفريق الأول الكروي بنادي سبورتنج براجا البرتغالي.

وسيتواجه ريال مدريد مع سبورتنج براجا يوم الـ 24 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينة براجا البرتغالية، قبل أن يتكرر لقاء الفريقين في الجولة الرابعة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وستقام المباراة بين سبورتنج براجا وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث سيتم نقلها عبر قنوات "بي أن سبورتس" في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال إفريقيا.