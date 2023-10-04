دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يفوز على نابولي بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق ريال مدريد الفوز على نابولي، بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تقدم ليو أوستيجارد لنابولي بالهدف الأول في الدقيقة 19، ثم أحرز فينيسيوس هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 27، بعدها سجل بيلينجهام الهدف الثاني بالدقيقة 34، ليتعادل بيوتر لنابولي في الدقيقة 54، ثم أحرز أليكس ميريت بالخطأ في مرماه الهدف الثالث للريال في الدقيقة 78.

احتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، أما نابولي يأتي في المركز الثاني، برصيد 3 نقاط.