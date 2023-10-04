شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام فاب الكاميرونى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
وخسر فريق سيدات كرة اليد بالأهلى أمام نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 29/28 فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة فى الكونغو برازافيل أمس .
ونجح فريق سيدات يد الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول لقاءاته على جرين دى سيل الكونغولى بنتيجة 25 / 16 قبل الفوز على نظيره نزيكو الكاميروني الأحد 33/31.
تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.
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