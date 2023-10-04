شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام فاب الكاميرونى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره فاب الكاميرونى بتمام الخامسة والنصف مساء اليوم فى إطار دور ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل . وخسر فريق سيدات كرة اليد بالأهلى أمام نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 29/28 فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة فى الكونغو برازافيل أمس . ونجح فريق سيدات يد الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول لقاءاته على جرين دى سيل الكونغولى بنتيجة 25 / 16 قبل الفوز على نظيره نزيكو الكاميروني الأحد 33/31. تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز