فانتازي.. كيف يؤثر امتلاك تربيير على خطط لاعبو فانتازي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

اتجهت أنظار كل مدربي فانتازي نحو الظهير الأيمن لنادي نيوكاسل يونايتد كيران تريبير (6.7 مليون جنيه إسترليني)، الذي عاد إلى مستواه في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قدم الظهير الإنجليزي مستويات ليست بجيدة في المباريات الأربع الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بداية من الجولة الخامسة استعاد مستواه الذي يعرفه كل مدربي فانتازي.

وارتفعت ملكية مدافع نيوكاسل يونايتد إلى أكثر من 42% بعد تألقه الملفت ضد شيفيلد يونايتد وبيرنلي بالجولتين السادسة والسابعة.

وحقق الظهير الأيمن 38 نقطة من أصل 43 في آخر ثلاث مباريات، حيث قدم أربع تمريرات حاسمة، وخرج بشباك نظيفه خلال الأسابيع الثلاثة.

تُظهر احصائيات الدوري الانجليزي أن كيران تريبير من أفضل مدافعي فانتازي خلال الأسابيع السبعة الأفتتاحية لموسم 2023/24.

وصنع الظهير الإنجليزي 22 فرصة أكثر من أي لاعب آخر في فانتازي، في حين أن فرصه الأربع الخطيرة جعلته يحتل المركز الثاني بعد برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد (8.4 مليون جنيه إسترليني) صناعة 5 فرصة خطيرة.

إلى جانب مساهماته الدفاعية، يحصل تريبير على بعض النقاط من قبل نظام المكافآت الإضافية (BPS)، الذي يحدد النقاط الإضافية في أي مباراة.

وساعده هذا النظام في جمع ثماني نقاط إضافية خلال آخر ثلاث مباريات لفريق نيوكاسل، وبالتأكيد إذا لم يكن سعر اللاعب عائقًا، فيجب أن يكون تريبيير هو الاختيار الأفضل في خط الدفاع.

جدول مباريات نيوكاسل يونايتد المصنف "سهل" وفقا للموقع الرسمي لفانتازي، يضع تريبير ضمن أولويات أي مدرب يريد استثمار الاموال في خط الدفاع.

ومع ذلك، فإن سعر تريبير المرتفع سيؤثر على خطط مدربي فانتازي في توزيع الأموال على المراكز المختلفة.

قام معظم المدربين هذا الموسم بضخ أموالهم في خط الوسط مع تشكيل 3-5-2، ووضع إيرلينج هالاند (14.1 مليون جنيه إسترليني) مع مهاجم متوسط السعر في خط الهجوم وقاموا بإعطاء المهاجم النرويجي شارة القيادة.

ولكن خيب هالاند آمال مدربيه البالغين 91% في الجولة السابعة، حيث غاب عن التسجيل أو الصناعة في خسارة السيتي 2-1 ضد ولفرهامبتون.

ويأتي هذا الإخفاق في الوقت الذي يستعد فيه مانشستر سيتي لبعض المنافسين الأقوياء، في حين يواجه محمد صلاح لاعب ليفربول (12.6 مليون جنيه إسترليني) ونجم توتنهام هوتسبير سون هيونج مين (9.3 مليون جنيه إسترليني) منافسين أقل صعوبة ويمكن أن يسمح ذلك لكليهما التفوق على هالاند.

على سبيل المثال، يسافر سون إلى لوتون تاون بينما يزور هالاند أرسنال، فمنذ أن شارك الكوري في مركز المهاجم الصريح مع توتنهام في الجولة الرابعة، تفوق على هالاند في فانتازي.

ويواجه صلاح أيضًا فريق لوتون تاون في مبارياته الأربع المقبلة، بالإضافة إلى استضافة إيفرتون ونوتنجهام فورست.

يمكن لسون وصلاح أن يكونوا بدائل قوية لهالاند من أجل اعطائهم شارة القيادة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى لاعب منهم على الأقل في خط وسط.

بالنسبة للمدربين الذين يمتلكون ثنائي خط الوسط صلاح وسون، فإن كل من ماتي كاش لاعب أستون فيلا (4.9 مليون جنيه إسترليني) والظهير الأيمن لتوتنهام بيدرو بورو (5 مليون جنيه إسترليني) يقدمان تهديدًا هجوميًا قويًا بين المدافعين وبأسعار جيدة أكثر بكثير من تريبير.

تسديدات كاش الـ14، و11 داخل منطقة الجزاء وسبع تسديدات على المرمى، جميعها تحتل المركز الأول بمركزه في فانتازي، بينما يحتل بورو المركز الثاني في التسديدات والمركز السادس في التمريرات الخطيرة.

وعلى الرغم من أن تريبير يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر المدافعين تحقيقا للنقاط حتى الآن، إلا أنه تمكن من تسديد كرتين فقط، كلاهما من خارج منطقة الجزاء.

يمكن لتريبير، إلى جانب صلاح وسون وزميله في توتنهام جيمس ماديسون (7.9 مليون جنيه إسترليني)، وكذلك مهاجم فيلا أولي واتكينز (8 مليون جنيه إسترليني)، أن يحققوا جميعًا الكثير من العائدات في فانتازي خلال الأسابيع المقبلة، لكن امتلاكهم جميعًا، بجانب هالاند، أمر مستحيل.

ولكن من أجل الاستفادة الكاملة من تقلبات المباريات، يتعلق الأمر في النهاية بكيفية اختيار مدربي فانتازي لموازنة فرقهم بين الدفاع والوسط والهجوم في الفترة المقبلة.