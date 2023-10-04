شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الشابات استعدادا للقاء ساو تومي بتصفيات أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأربعاء، معسكر منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة ضد ساو تومى فى تصفيات أفريقيا، والمقرر إقامتهما على استاد الإسكندرية الدولي، بعدما استقر الجهاز الفني على انطلاق المعسكر شابات الفراعنة اليوم استعدادا لمواجهتي ساو تومي ذهابا وإيابا في التصفيات الأفريقية، حيث تقام مواجهة الذهاب يوم 8 أكتوبر المقبل، فيما تحدد يوم 13 من الشهر نفسه لمباراة الإياب.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد موعد مباراتي منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا أمام نظيره ساو تومي في تصفيات أفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بكولومبيا المقرر لها العام المقبل.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفني، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.

وتسلم اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقي يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.

وخاض منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما، مع نظيره المغربي مباراتين وديتين في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري، اطمأن خلالهما الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين، والانسجام بين العناصر المنضمة من الاحتراف الخارجي واللاعبات المحليات.