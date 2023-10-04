شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وإنبى اليوم الاربعاء 4 / 10 / 2023 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع انبى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_مشوار الاهلى وانبى في كأس مصر

افتتح الاهلى مشواره فى هذه النسخة من كأس مصر بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد فى دور الـ"32" للبطولة ثم تخطى عقب الداخلية بهدفين دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية.

فى المقابل افتتح انبى مشواره فى البطولة بالفوز على لافيينا اف سى بثلاثية دون رد فى دور الـ"32" ثم تخطى عقبة فيوتشر بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق فى دور الـ"16" ، ثم تخطى الفريق البترولى عقبة النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الثمانية.

2_الأهلى يتفوق على إنبى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.35 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبى 4.95 مليون يورو.

3_القاب الاهلى وانبى في كأس مصر 3_القاب الاهلى وانبى في كأس مصر يملك الاهلى 38 لقب من بطولات كأس مصر أولها كانت فى موسم 1924 / 1925 وأخرها فى موسم 2021-2022 ، كما حقق المارد الاحمر لقب وصيف كأس مصر 16 مرة.

بينما توج انبى بطلا لكأس مصر مرتين فى تاريخه الاولى فى موسم 2004-2005 حينما فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد ، واللقب الثانى في موسم 2010-2011 حينما حقق الفريق البترولى الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

4_الخماسية والثلاثية أكبر الانتصارات فى مواجهات الأهلي وإنبي