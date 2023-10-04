شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سادس جولات دورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأربعاء، لقاءات قوية على صعيد الجولة السادسة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2023 / 2024 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ،أصحاب الجياد مع الأهلى و الترسانة مع سموحة والجزيرة مع العبور والبنك الأهلى مع المعادى و سبورتنج مع الزهور وهليوبوليس مع الزمالك وطلائع الجيش مع الطيران .

بينما تقام الجولة السابعة الأربعاء القادم بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الأوليمبى وأصحاب الجياد مع الترسانة والشمس مع الجزيرة و سموحة مع البنك الاهلى والعبور مع سبورتنج والمعادى مع هليوبوليس والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع الطيران .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.