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لقاءات قوية فى سادس جولات دورى مرتبط اليد 2004

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأربعاء، لقاءات قوية على صعيد الجولة السادسة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004  للموسم المحلى 2023 / 2024 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ،أصحاب الجياد مع الأهلى و الترسانة مع سموحة والجزيرة مع العبور والبنك الأهلى مع المعادى و سبورتنج مع الزهور وهليوبوليس مع الزمالك وطلائع الجيش مع الطيران .

بينما تقام الجولة السابعة الأربعاء القادم بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الأوليمبى وأصحاب الجياد مع الترسانة والشمس مع الجزيرة و سموحة مع البنك الاهلى والعبور مع سبورتنج والمعادى مع هليوبوليس والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع الطيران .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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