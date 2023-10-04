شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يرفض الوديات فى الطلائع قبل مواجهة فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش فكرة خوض مباريات ودية جديدة قبل مواجهة فيوتشر بالجولة المقبلة بالدوري خوفاً من الاجهاد والاصابات، لاسيما أن الفريق خاض مباراة ودية مع البلاستيك مساء الخميس الماضى لتجهيز البدلاء والمستبعدين للمباريات المقبلة.

يعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، على دراسة مباراتى فيوتشر مع سينجيدا التنزانى في ذهاب وإياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف، في صفوف مودرن فيوتشر قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري.

ويستعد الطلائع لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نايل.

ويفتش عبد الحميد بسيونى عن استعادة الانتصارات في الدوري، بعدما نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الافتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب جهاز الرياضة.

أحرز أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش يسري وحيد برأسية قوية في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعبد الرحمن شيكا في الدقيقة 87.

وتعادل طلائع الجيش مع إنبى سلبياً فى الجولة الثانية للدوري المصري.

فى سياق آخر، تعرّض التونسى حسام بن محمد دقدوق مدافع نادى طلائع الجيش للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال التدريبات ليتأجل ظهوره فى أول مباراة رسمية مع الفريق.

ويؤدى اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافى من شد العضلة الخلفية تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالطلائع.

نجح نادي طلائع الجيش فى التعاقد مع التونسي حسام بن محمد دقدوق، مدافع نادى الترجى التونسي، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ووقّع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدني مدير الكرة بالنادي، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

وعلى صعيد مختلف، يخضع النيجيري جودوين شيكا أوكوار، لاعب طلائع الجيش، للفحص الطبي لتحديد تطورات تعافيه من الإصابة، استعداداً للظهور مع فريقه أمام فيوتشر.

وتعرّض جودوين لإصابة بشد في العضلة الخلفية فى أول ظهور رسمى له بقميص طلائع الجيش فى مباراة البنك الأهلى بافتتاحية الدوري ليضع محمد الأسيوطى طبيب الطلائع برنامجا تأهيليا له نفذه خلال الأيام الماضية.