شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل ملف تمديد عقدى أحمد فتوح وصبحى بعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على تأجيل ملف تمديد عقدى أحمد فتوح ومحمد صبحى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض إلى بعد الانتخابات القادمة المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الجارى داخل مقر النادى.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء الحاليين فى منح المجلس الجديد فرصة اتخاذ القرار فى هذا الملف خاصة أن أحمد فتوح ومحمد صبحى من العناصر الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء وعقدهما ينتهىى فى شهر يناير المقبل ومن حقهما التوقيع لأى فريق دون الرجوع لإدارة ناديهم.

من ناحية أخرى كشف عماد البنانى، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، عن أن النادى لم يصله أى خطابات تتضمن قرارات رسمية سواء من لجنة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو أي جهة أخرى بشأن توقيع غرامة قدرها 160 ألف دولار على حمدى النقاز لاعب الفريق السابق لصالح القلعة البيضاء.

وقال البنانى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه حتى هذه اللحظة لم يتم إخطار نادى الزمالك، بشكل رسمى بصدور قرار رسمى من لجنة تسوية المنازعات بفيفا بخصوص غرامة حمدى النقاز، والأمر يتم تداوله فقط على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن الزمالك ينتظر وصول أى خطابات رسمية فى هذا الشأن لاتخاذ اللازم.

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن اللجنة لا تدخر جهدًا للجمعية العمومية والنادى، حيث تم طلب حضور الجماهير في مباراة آرتا سولار وهوما حدث بالفعل، وكان الجمهور كلمة السر في مباراة إياب الكونفدرالية..