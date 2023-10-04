الامارات | أسطورة الأرجنتين يتحول إلى "شيف" في إنتر ميامي.. ميسي يُطلق وجبة للأطفال (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجبة خاصة للأطفال في قائمة الطعام الجديدة الخاصة بالمطعم الشهير هارد روك في الولايات المتحدة الأميركية.

ونشر الحساب الرسمي للمقهى مقطع فيديو أثناء ارتداء أسطورة الأرجنتين لملابس الطهاة قبل أن يكشف النقاب عن قائمة طعام الأطفال الجديدة.

وأقيم حفل فاخر في ملعب إنتر ميامي وسط حضور كبير لمشاهدة أسطورة "التانغو" إذ أنه اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات يعد سفيراً للعلامة التجارية لسلسلة المطاعم والفنادق الأميركية منذ 2021، مع عقد مدته خمس سنوات يلتزك به اللاعب الأرجنتيني مع احتفال امتياز هارد روك بالذكرى الخمسين لتأسيسه.