شكرا لقرائتكم خبر عن موقف جارسيا من الرحيل عن نابولي بعد هزيمة الريال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الإيطالية أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لنادي نابولي،قد يرحل عن نجم الجنوب في الفترة الحالية لسوء النتائج في الفترة الأخيرة.

حيث تراجع نادي نابولي في ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الحالي إلى المركز الثالث بعد مرور سبع جوالات، مقارنة بالموسم الماضي الذي حقق من خلاله اللقب.

في الوقت الذي تعرض فيه الفريق الإيطالي للسقوط أمام ريال مدريد بنتيجة 3/2، في الجولة الثانية من دوري الأبطال في عقر داره بالأراضي الإيطالية.

الأمر المؤكد أن استمرار جارسيا لوقت طويل سيجعل من نابولي ضعيفا للغاية هذا الموسم في ظل هذه النتائج، لذلك يري الكثيرون من النقاد بأن الوقت قد حان من أجل إقالة المدرب الفرنسي، وعدم إستمراره لنهاية الموسم.

ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الأبطال

هذا ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة بعد مرور جوالتين ب 6 نقاط كاملة، وبفارق 3 نقاط عن نابولي الوصيف، والذي خسر المواجهة التي جمعت الفريقين.