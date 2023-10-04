دوري الأبطال.. قذيفة فالفيردي تهدي الريال الانتصار وغلطة سراي يهزم اليونايتد في عقر داره

حقق فريق ريال مدريد انتصاراً مثيراً على نابولي في ملعب مارادونا بنتيجة 3-2، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وبادر بطل إيطاليا في الموسم الماضي بالتسجيل في الدقيقة 19 من قبل لاعبه ليو أوستيغارد، فيما عدل فينيسيوس جونيور في الدقيقة 27، وأضاف جود بيلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة 34، لكن بيوتر زيلنسكي عدل للفريق المحلي في الدقيقة 54، قبل أن يهدي فيدي فالفيردي الفوز للفريق الملكي بتسديدة صاروخية في الدقيقة 78 من المواجهة، لم يحسن الحارس أليكس ميريت التعامل معها وأسكنها في شباكه.



وحقق إنتر ميلانو لأول انتصاراته في المسابقة، بعد أن هزم بنفيكا البرتغالي بنتيجة 1-0، سجله المهاجم ماركوس تورام في الدقيقة 62 من المواجهة.



وواصل مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه السلبية، بعد أن انهزم على أرضه أمام غلطة سراي التركي بنتيجة 3-2، وقد سجل هدفي اليونايتد المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، بينما أمضى ويلفريد زاها وكريم أكتوركوغلو وماورو إيكاردي على ثلاثية الضيوف.



وقلب بايرن ميونخ الألماني تأخره بهدف دون رد، في المواجهة خارج أرضاه أمام كوبنهاغن الدنماركي، إلى فوز بنتيجة 2-1، وقد بادر الفريق المحلي بالتسجيل من لاعبه لوكاس ليراجير، بينما عدل جمال موسيالا لكتيبة توماس توخيل بعد تمريرة مميزة من المغربي نصير مزراوي، وأضاف الشاب ماتيس تيل الهدف الثاني لفريقه، ليحقق الريمونتادا في شوط المباراة الثاني.



وتعادل إشبيلية الإسباني خارج أرضه أمام أيندهوفن الهولندي بنتيجة 2-2، وقد بادر الصربي نيامينيا غويلش بالتسجيل للإسبان، قبل أن يعدل لوك دي يونغ للفريق الهولندي، فيما أضاف المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني لإشبيلية، لكن جوردان تيزي سجل هدف التعادل في الدقيقة 95 من المواجهة.



وفي الجزء الأول من المباريات حقق براغا البرتغالي "ريمونتاد" مثيرة، خارج أرضه أمام نادي يونيون برلين الألماني، وذلك بعد أن قلب تأخره من 2-0، إلى فوز بنتيجة 3-2.



وبادر شيرالدو بيكير بالتسجيل للفريق المحلي في الدقيقتين 30 و37، قبل أن يسجل المالي سيكو نياكاتي الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 41، ويضيف البرتغالي بروما الهدف الثاني من تسديدة صاروخية في الدقيقة 51، فيما خطف مواطنه آندري كاسترو هدف الفوز في الدقيقة 94 من المواجهة المثيرة.



وواصل ريل سوسيداد عروضه القوية في البطولة، فبعد تعادله في الجولة الأولى أمام إنتر ميلانو في الجولة الأولى، عاد بـ3 نقاط ثمينة من النمسا أمام فريق سالزبورغ بنتيجة 2-0، سجلهما الإسباني ميكيل أويارزابال في الدقيقة السابعة، وبرايس مينديز في الدقيقة 27 من اللقاء.



العربي الجديد

