بعد التعديل.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم الأربعاء الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره إنبي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، للموسم الماضي.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، بعد تعديل الموعد من الساعة السابعة.

وتُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، “OnTime Sports HD 1”، والمتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

جدير بالذكر أن النادي الاهلي، تأهل مؤخرا إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد إقصاء سان جورج الإثيوبي بمجموع المباراتين 7/0.