شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال اليوم الأربعاء تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة أمس الثلاثاء من المران ليبدأ الدراويش خوض المرحلة الاخيرة من الاستعدادات لمواجهة الاهلى المقرر لها مساء الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نايل.

وتسلم إيهاب جلال تقريراً من جهازه المعاون عن 4 مباريات خاضها النادى الاهلى محلياً وأفريقيا منذ بداية الموسم للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المارد الاحمر بحثاً عن تحقيق الانتصار الثانى في الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وخاض الأهلي هذا الموسم؛ 4 لقاءات جاءت كالتالي: مباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي، والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، والثالثة والرابعة مع فريق سان جورج الإثيوبي بذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تجميع النقاط وعدم تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة بعد الهزيمة أمام زد، كما حذر اللاعبين من تكرار الأخطاء الساذجة التي تحدث في المباريات الماضية.

استقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، على استمرار الدفع بالتونسى حمدى النقاز في الجبهة اليمنى للدراويش في مباراة الأهلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويأتي هذا القرار بعد تألق حمدى النقاز في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وتسجيله هدفاً وصناعة هدف آخر ليقود الدراويش للفوز على زعيم الثغر بثلاثية مقابل هدف في أول ظهور له بالموسم الجديد مع الفريق الأصفر.

وكان حمدى النقاز قد تخلف عن انطلاق فترة إعداد الاسماعيلى بسبب أزمة التأشيرة قبل أن يعود ويخضع لبرنامج بدنى مكثف استرد من خلال فورمته الفنية والبدنية.