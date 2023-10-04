شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستدرج إنبى الليلة بنصف نهائى الكأس فى رحلة الحفاظ على اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره إنبي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهر الدولي، في الدور نصف النهائي لبطولة كاس مصر، في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين، في ظل رغبة الأهلي في مواصلة عروضه القوية تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، ورغبة إنبي في استكمال مشواره ببطولة الكأس والمنافسة على حصد لقب جديد.

ويرغب مارسيل كولر في تخطي إنبي والوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق البطولة من أجل حصد أول ألقاب الموسم الحالي، ومواصلة النجاحات التي حققها رفقة الأهلي بعد حصد 5 بطولات في الموسم الماضي، حيث يرغب في الحفاظ على لقب الكأس للمرة الثانية على التوالي ورقم 39 في تاريخه.

واستعد فريق الأهلي جيدا لخوض مباراته ضد إنبي من خلال مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الفريق البترولي، من أجل التعرف على أسولب لعبه ووضعيته وقت الاستحواذ على الكرة وتحضير الهجمة، وكذلك وضعيته في الحالة الدفاعية، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوف إنبي ووضع الخطة المناسبة، التي تمكن الفريق الأحمر من تخطي عقبة الفريق البترولي والوصول إلى المباراة النهائية.

وحرص مارسيل كولر على عقد أكثر من محاضرة فنية على لاعبي الأهلي من أجل التأكيد على أهمية مباراة إنبي وعدم التهاون أو التراخي، وضرورة استغلال كل الفرص التي تتاح للاعبين أمام المرمى، مع ضرورة التقارب بين الخطوط والنقل السريع للكرة والتركيز على ضرورة استعادة الكرة سريعا بعد فقدها، لمنع تهديد مرمى محمد الشناوي.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة التركيز في مباراة إنبي، وحذرهم من المفاجآت التي تشهدها مباريات الكأس وأن الفريق البترولي لن يكون صيدا سهلا للأهلي، بل لديه طموح في تحقيق مفاجأة واستكمال مشواره في بطولة الكأس.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

في المقابل، استعد فريق إنبي جيدا لمباراة الأهلي من خلال مشاهدة مباريات الأهلي في الموسم الحالي، والمحاضرات الفنية التي عقدها تامر مصطفى المدير الفني مع لاعبيه، طالبهم خلالها بالتحلي بالهدوء والتركيز الشديد وتضييق المساحات أمام لاعبي الأهلي، لأن ترك مساحات من شأنه يهدد مرمى الفريق البترولي باستقبال الأهداف.

وحث تامر مصطفى لاعبيه على ضرورة بذل الجهد طوال الـ90 دقيقة وتقديم مستوى قوي وإبطال مفعول مفاتيح لعب الأهلي، وعدم ترك الحرية للاعبيه في التحرك بأريحية أو خلق خطورة على مرمى الفريق البترولي، مع ضرورة استغلال أي فرصة تتاح لهم أمام الأهلي، من أجل إحراج الفريق الأحمر والتمسك بأمل الفوز والصعود إلى المباراة النهائية، على أمل تحقيق لقب جديد يضاف للفريق البترولي.