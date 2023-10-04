شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم على رأس 11 لاعباً يسجلون غياباً عن الأهلى الليلة أمام إنبى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع انبى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة أمام انبى 11 لاعباً هم :" رضا سليم ورامى ربيعة وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى وصلاح محسن وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وكريم فؤاد ومعتز محمد ومحمد زعلوك".

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع :علي معلول، كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق.خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، مجدي أفشه، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، كريستو، بيرسي تاو، محمود كهربا، أنتوني موديست.

وكان الأهلي قد نجح في تخطي عقبة فريق سان جورج الإثيوبي بدور الـ32 من المسابقة القارية بعد الفوز عليه بنتيجة 7-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي وإنبي أمام الفائز من لقاء الزمالك وبيراميدز، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.