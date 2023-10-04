شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكى أوجى مايو ينضم لسلة الزمالك الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إنهاء مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد التعاقد مع الأمريكى أوجى مايو لاعب فريق كرة السلة ، على أن يصل اللاعب للقاهرة خلال ساعات للمشاركة مع الفريق فى فترة الاعداد للموسم الجديد .

وتعاقد نادي الزمالك مع اللاعب لمدة موسم واحد مثلما يحدث فى عقود المحترفون بالفريق.

ويٌعد مايو هو الصفقة الأجنبية الوحيدة لسلة الزمالك ، حيث تعاقد الفريق مع على عمر من الاتصالات، وأحمد إسماعيل صفقة حرة بعد الرحيل عن الأهلى، ومحمد إبراهيم ميدو من المنصورة ، والحصول على توقيع أدهم العيدة والذى يعامل معاملة المصريين .

واحتل الزمالك المركز الرابع فى بطولة الدوحة الدولية التى أقيمت بقطر ، بعد أن خسر الفريق أمام نظيره الأهلى الليبى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة رجال بنتيجة 82/79، وحقق الفريق الليبى برونزية البطولة