شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق دورى كرة السلة وجدول مباريات اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن موعد انطلاق بطولة دورى السوبر لكرة السلة عن جدول مباريات بطولة دورى المرتبط .

و تنطلق الدورة المجمعة الأولى في الفترة من 25 أكتوبر الى 27 أكتوبر الجارى ، بينما تقام المجمعة الثانية في الفترة من 1 نوفمبر إلى 3 نوفمبر .

وتضم المجموعة الأولى فرق الأهلى وسبورتنج و مصر للتأمين و الشمس ، بينما تضم المجموعة الثانية الاتحاد السكندرى و الاتصالات ،و القناة ،و ايسترن كومبانى ،وعلى مستوى المجموعة الثالثة الزمالك ،و الجيش ،و هليوبوليس ،و الاولمبى وفيما يخص المجموعة الرابعة تضم فرق سموحة ، الجزيرة ، الطيران ، الزهور

وجاء جدول المباريات في اليوم الأول كالتالى ..

الأهلى مع الشمس

سبورتنج مع التأمين

الاتحاد وايسترن

الاتصالات مع القناة

الزمالك مع الاولمبى

الجيش مع هليوبوليس

سموحة مع الزهور

الجزيرة مع الطيران.