شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنبى. بيرسى تاو والشحات وموديست فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام انبى مكون من :
حراسة المرمى، محمد الشناوي
خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وعلي معلول.
خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات
خط الهجوم : موديست
يملك الاهلى 38 لقب من بطولات كأس مصر أولها كانت فى موسم 1924 / 1925 وأخرها فى موسم 2021-2022 ، كما حقق المارد الاحمر لقب وصيف كأس مصر 16 مرة.
بينما توج انبى بطلا لكأس مصر مرتين فى تاريخه الاولى فى موسم 2004-2005 حينما فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد ، واللقب الثانى في موسم 2010-2011 حينما حقق الفريق البترولى الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.
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