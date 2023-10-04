شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنبى. بيرسى تاو والشحات وموديست فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة هامة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2022 - 2023 على أرضية إستاد القاهرة الدولي.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام انبى مكون من :

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات

خط الهجوم : موديست

يملك الاهلى 38 لقب من بطولات كأس مصر أولها كانت فى موسم 1924 / 1925 وأخرها فى موسم 2021-2022 ، كما حقق المارد الاحمر لقب وصيف كأس مصر 16 مرة.

بينما توج انبى بطلا لكأس مصر مرتين فى تاريخه الاولى فى موسم 2004-2005 حينما فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد ، واللقب الثانى في موسم 2010-2011 حينما حقق الفريق البترولى الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.