شكرا لقرائتكم خبر عن 7 انتصارات و3 تعادلات حصيلة الجولة الثانية فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من دورى المحترفين 2023/ 2024، مساء الثلاثاء، والتى شهدت منافسة قوية بين كل الفرق والتى من المتوقع أن تزداد سخونة فى الجولات القادمة، خاصة أن المسابقة من دور واحد.

7 انتصارات و3 تعادلات

شهدت الجولة الثانية انتهاء 7 مباريات بنتيجة الفوز، بينما سيطر التعادل على مجريات 7 مواجهات أخرى، حيث حقق لافيينا الفوز على النصر للتعدين، والاتصالات على جمهورية شبين، وأبو قير للأسمدة على طنطا، وبتروجت على القناة، السكة الحديد على مصر المقاصة، وبروكسى على بترول أسيوط، وأسوان على النجوم، بينما تعادل كل من راية مع وادى دجلة، ومكادى مع دكرنس، وغزل المحلة مع حرس الحدود.

نتائج الجولة الثانية

اتصالات 4 / 0 جمهورية شبين

لافيينا 3/ 0 النصر للتعدين

أبو قير 2/ 1 طنطا

القناة 1/ 2 بتروجت

راية 1 /1 دجلة

المقاصة 0 / 1 السكة الحديد

بترول أسيوط 0/ 1 بروكسى

مكادى 2/ 2 دكرنس

أسوان 2/ 0 النجوم

غزل 1/ 1 حرس الحدود