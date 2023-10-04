شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخطط الزمالك للهروب باللاعبين من أجواء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتقام الجمعية العمومية لنادى الزمالك ، و المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجارى ، لاختيار مجلس إدارة منتخب يدير النادى دورة انتخابية جديدة .

وحرص مسئولو نادى الزمالك والجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي أوسوريو على إبعاد اللاعبين عن أي أمور قد تشتت تركيزهم، في ظل الأجواء الانتخابية في القلعة البيضاء .

وأتخذ الجهاز الفني عدة قرارات لهروب اللاعبين من الأجواء الانتخابية، و زيادة التركيز في المباريات ، مثل الحظر الإعلامى ، ومنعهم من إدلاء أي تصريحات تخص الفريق أو تخصهم شخصيا ، بالإضافة إلى منعهم من المشاركة في الدعاية الانتخابية لأى من المرشحين .

كما يبحث الجهاز الإدارى لنادى الزمالك بقيادة أحمد حسنى، عن ملعب مناسب لنقل تدريبات الفريق الكروى الأول، عليه، والابتعاد عن قلعة ميت عقبة، فى الفترة الحالية، بسبب التجهيز للانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجارى.

ويفاضل الجهاز الإدارى، بالتشاور مع الجهاز الفنى وعبد الواحد السيد مدير الكرة، بين عدة ملاعب لإختيار أفضلهم ونقل تدريبات الفريق إليه، وإن كان ملعب دريم في السادس من أكتوبر يعد هو الأقرب حتى الوقت الحالى لاستضافة التدريبات، إضافة إلى ملعب الشمس .