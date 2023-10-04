شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنصف بواتينغ رونالدو ولماذا عاد النجم البرتغالي للمحكمة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

حصد رونالدو جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر في الدوري السعودي مع فريقه النصر، كما تلقى دفعة معنوية من تصريحات النجم الغاني كيفن برنس بواتينغ، لاعب برشلونة وتوتنهام وميلان السابق والتي قال فيها: «أتذكر أنني عندما لحقت ببرشلونة بعقد إعارة سألوني فوراً من كان أفضل لاعب في العالم. توجب علي قول إنه ليونيل ميسي، لقد كذبت وكانت من أكبر الأكاذيب في حياتي. أنا بالعادة أقول الحقيقة لكنني كذبت لأنها الطريقة الوحيدة لأرتدي قميص برشلونة. كنت دوماً مشجعاً لريال مدريد في صباي وأحب كريستيانو رونالدو لكنهم أخبروني إن لم أقل إنه ميسي فلن ألعب».

وتابع بواتينغ: «ميسي كان الكابتن لكنه لا يتكلم. تحدثنا معاً مرة واحدة في «الشاور» عندما سألني إن كان تسجيل الأهداف صعباً في الدوري الإيطالي لأن رونالدو كان حينها يلعب في يوفنتوس، كانت تلك المرة التي أظهر فيها ميسي تأثره بالمقارنة، فقلت له إن تسجيل الأهداف أصبح أكثر صعوبة في إيطاليا بعد قدوم رونالدو وإنه سجل في كل مباراة لـ3 سنوات. الناس تنسى بسهولة ما فعله رونالدو هناك». وأضاف بواتينغ، الذي لم يلعب سوى 5 مباريات مع برشلونة ولم يسجل هدفاً لكنه فاز معه بلقب الليغا، منتقداً مدرب مانشستر يونايتد إيريك تن هاغ: «أعتقد أن على تن هاغ أن يرحل، هو ليس بمستوى اليونايتد وأرى أن الفريق يفتقر للطاقة، ما فعله مع رونالدو كان سيئاً، كان هدافاً وطرده. لقد واجه أفضل لاعب في الفريق والمدرب الجيد لا يفعل هذا بل يحترم النجم. هناك طرق أخرى للتخلص من لاعب لا تحبه، لكن تن هاغ اختار الطريقة الخطأ».

وفي سياق متصل، عاد فريق النجم البرتغالي لمحكمة الاستئناف في الولايات المتحدة للدفاع عنه في قضية المال الذي دفعه صاحب الكرات الذهبية الخمس لإسكات سيدة اتهمته باغتصابها في فندق بمدينة لاس فيغاس الأمريكية في 2009 عندما كان لاعباً في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت المحكمة رفضت العام الماضي رفع دعوى مدنية على رونالدو، لكن السيدة تقدمت باستنئاف لدى الدائرة التاسعة لمحكمة الاستنئاف المكونة من 3 قضاة والتي ستستمع الأربعاء لحجج الطرفين.