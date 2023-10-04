شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق العراقية تواصل استعداداتها للموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تواصل الفرق العراقية استعداداتها لمنافسات دوري المحترفين العراقي لكرة القدم في نسخته الأولى، الذي ينطلق في نهاية الشهر الحالي من خلال خوضها مباريات تجريبية فيما بينها.

وفاز فريق النجف على فريق الكرخ 1-0 في المباراة الودية التي جرت بينهما، على ملعب «برايتي» في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وسجل لاعب فريق النجف الجديد أسعد عبد الله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43.

كما فاز فريق الميناء على ضيفه فريق أبو الخصيب «أحد فرق دوري الدرجة الأولى» 5-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي للمدينة الرياضية بمحافظة البصرة.

وسجل أهداف الميناء المحترف عبد الله كريم وحسام مالك وسجاد علاء وإياد فرحان ومحمد خضير.

وفي مباراة أخرى فاز فريق الحدود على مستضيفه فريق برايتي «أحد فرق دوري إقليم كردستان العراق» 3-2.

سجل أهداف الحدود الثلاثة المحترف دي كوستا «هدفين»، وحسين جبار.

ويخوض فريق الشرطة «بطل الدوري في الموسم الماضي» الخميس آخر مبارياته التجريبية في معسكره التدريبي المقام حالياً في أربيل مع فريق دهوك، حيث يسعى الشرطة إلى التخلص من حالات التعادل التي رافقت مبارياته السابقة في المعسكر المذكور وكذلك الخسارة أمام فريق نوروز، لأن غياب الفوز عنه بدأ يثير بعض القلق لدى أنصار جمهوره، حتى وصل الأمر بالبعض إلى ضرورة الإسراع بالتعاقد مع مدرب أجنبي أو عربي يقود الفريق بصحبة الطاقم التدريبي الحالي الذي يقوده المدرب الشاب أحمد صلاح، الذي تمكن في الموسم الماضي من إكمال مهمة المدرب المصري مؤمن سليمان ونجح في النهاية في خطف لقب الدوري.